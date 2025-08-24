به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان، مراکز اهدای خون خواجو اصفهان، کاشان وتیم سیار انتقال خون هرند مستقر در اجتماع رضویون را تا ظهرامروز پذیرای اهداکنندگان خون دانست و افزود: ۳۸۷ عزادار شهادت امام هشتم امروز به این سه مرکز مراجعه کردند که از این تعداد ۳۰۹ نفر موفق به اهدای خون شدند.

کیان دهراب پور، ذخیره کنونی خون را در استان چهار هزار و ۱۹ واحد خون معادل هشت روز و مطابق با استاندارد کشوری بیان کرد و افزود: استان اصفهان از ابتدای امسال تاکنون در زمینه ذخیره خون جزء سه استان مطلوب ذخیره خون در کشور شناخته شده است.

وی، استان اصفهان را در تامین نیاز خونی بیماران بستری در مراکز درمانی مطلوب دانست و گفت: از ابتدای امسال تاکنون دو هزارو ۹ واحد خون به استان‌های فارس، سیستان وبلوچستان وهرمزگان ارسال شده که بیشترین ارسال در سال‌های گذشته در پنج ماهه امسال است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان افزود: مشارکت بانوان در زمینه اهدای خون در چهار ماهه امسال ۴۴ درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را به همراه داشته است.