مراسم وداع با پیکر مهرداد فلاحتگر، بازیگر بابلی سینما، فردا دوشنبه ۳ شهریورماه در مجتمع فرهنگی و سینمایی وارش بابل برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل گفت: در پی درگذشت مهرداد فلاحتگر، بازیگر و کارگردان بابلی سینمای ایران، مراسم وداع با پیکر این هنرمند فقید روز دوشنبه ۳ شهریورماه ساعت ۹ صبح در مجتمع فرهنگی و سینمایی وارش بابل برگزار خواهد شد.

سیدمرتضی حسینی افزود: پیکر زنده‌یاد فلاحتگر پس از مراسم وداع، از مجتمع سینمایی ارشاد به سمت قطعه نام‌آوران در آرامستان گله‌محله بابل تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

مهرداد فلاحتگر، متولد ۸ مهر ۱۳۳۸ در بابل، پس از سال‌ها فعالیت هنری در عرصه سینما، تلویزیون و تئاتر، صبح یکشنبه ۲ شهریورماه در تهران و پس از مبارزه‌ای طولانی با بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت. او در آثار شاخصی چون «زیر پوست شهر»، «آژانس شیشه‌ای»، «شور عشق» و «سیندرلا» نقش‌آفرینی کرده بود و در معرفی چهره‌هایی چون بهرام رادان، مصطفی زمانی و کامران تفتی به سینما نقش مؤثری داشت.