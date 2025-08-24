پخش زنده
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری، نه تنها به رونق اقتصادی این صنعت منجر میشود، بلکه محرکی جدی برای اشتغالزایی، توانمندسازی جوامع محلی و معرفی ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی استان در سطح ملی و بینالمللی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یدالله رحمانی با تأکید بر نگاه راهبردی دولت در کهگیلویه و بویراحمد گفت : اجرای این طرحها نشان میدهد که دولت با برنامهریزی جامع، به دنبال ارتقای شاخصهای گردشگری و صنایعدستی در استان و تبدیل این ظرفیتها به موتور محرک توسعه اقتصادی است.
وی از اقدامات دولت در حوزه حمل و نقل هوایی خبر داد و افزود : به موازات توسعه گردشگری، توسعه زیرساختهای فرودگاهی و حمل و نقل هوایی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا مسیر ورود گردشگران داخلی و خارجی به استان تسهیل شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از آغاز عملیات اجرایی چند طرح بزرگ گردشگری و صنایعدستی در این استان خبر داد و گفت : احداث پارک گردشگری بشار یاسوج به مساحت پنج و نیم هکتار و ایجاد سه بازارچه دائمی صنایعدستی در بویراحمد، گچساران و کهگیلویه، نقطه عطفی در راهبرد دولت برای توسعه زیرساختهای گردشگری و رونق اقتصاد محلی است.
رحمانی ضمن تبریک هفته دولت، به تشریح مهمترین دستاوردها و برنامههای دولت وفاق در حوزه گردشگری و صنایعدستی استان پرداخت و افزود: در یک سال گذشته، ساخت طرح های متعددی در سطح استان آغاز و وارد مرحله اجرایی شد که ایجاد سه بازارچه دائمی صنایعدستی در شهرستانهای بویراحمد، گچساران و کهگیلویه از جمله شاخصترین آنها به شمار میرود.
وی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری دولت در طرح های زیربنایی گردشگری افزود: اجرای پروژه بزرگ پارک گردشگری بشار یاسوج نیز آغاز شده است؛ این مجموعه در زمینی به وسعت پنج و نیم هکتار و با اعتباری بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات نفت احداث خواهد شد و تحول چشمگیری در زیرساختهای گردشگری استان رقم خواهد زد.
رحمانی گفت: مجموعه گردشگری بشار یاسوج با کاربریهای متنوع طراحی شده است و شامل فضای سبز گسترده، آلاچیق، سکوهای نشیمن، سرویسهای بهداشتی استاندارد، پیست دوچرخهسواری، مسیرهای پیادهروی، آبخوری و کافیشاپ خواهد بود.