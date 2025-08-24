پخش زنده
مراسم قرعهکشی رقابتهای تنیس کمتر از ۱۲ سال قهرمانی آسیا برگزار شد و حریفان ایران در دو بخش دختران و پسران مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابتهای تنیس کمتر از ۱۲ سال قهرمانی آسیا که به میزبانی سنگاپور برگزار میشود تیم ایران در بخش دختران با تیمهای تایلند و سریلانکا در گروه چهارم قرار دارد. در گروه اول تیمهای قزاقستان، سنگاپور و چین، در گروه دوم تیمهای چینتایپه، اردن و ترکمنستان و در گروه سوم تیمهای اندونزی، مالزی و کره جنوبی قرار دارند.
در بخش پسران نیز تیمهای ایران، قزاقستان و چین در گروه نخست قرار دارند و در گروه دوم کرهجنوبی، سنگاپور و سریلانکا، در گروه سوم تیمهای چین چینتایپه، مالزی و عربستان و در گروه چهارم تیمهای تایلند، ازبکستان و پاکستان حضور دارند.
ساغر سالکیفر، شایلین ظفریکانی و نیلسو اشرفزاده با هدایت پونه طوافی و روزبه آقابابایی، امیرحسین حسنی و اشکان ستودنیا تحت نظر امیرحسین اسفندیاری در قهرمانی آسیا حضور خواهند داشت، ضمن آنکه تونی اندروویچ نیز به عنوان مدیر فنی در کنار تنیسورهای کمتر از ۱۲ سال ایران خواهد بود.