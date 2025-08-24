نقش جوانان در اثبات حقانیت نظام غیرقابل انکار است

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: حضور فعال نوجوانان و جوانان در محافل قرآنی موجب تقویت هویت دینی، ملی و امنیت جامعه خواهد شد و نقش آنان در اثبات حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی غیرقابل انکار است.