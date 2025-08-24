نقش جوانان در اثبات حقانیت نظام غیرقابل انکار است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در آیین تجلیل از مقام آورندگان قرآنی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر گفت: حضور فعال نوجوانان و جوانان در محافل قرآنی موجب تقویت هویت دینی، ملی و امنیت جامعه خواهد شد و نقش آنان در اثبات حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سطح بینالمللی غیرقابل انکار است.
وی با تأکید براهمیت تربیت فرزندان بر اساس اصول قرآنی خاطرنشان کرد: سرمایههای انسانی پرورش یافته در بستر قرآن، همواره راهگشا و تاثیرگذار خواهند بود.
در این مراسم از مقامآورندگان، سرپرستان و مسولان قرآنی تجلیل شد.