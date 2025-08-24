تیم پیشرو ترخیص ارس در مسابقات فوتسال لیگ منطقهای نوجوانان کشور به مقام قهرمانی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،تیم پیشرو ترخیص ارس تنها نماینده استان آذربایجان شرقی با حضور در مسابقات فوتسال نوجوانان کشور پس از ۴ مرحله رقابت در مرحله پایانی در گرگان با کسب ۷ امتیاز به عنوان تیم برتر و قهرمان رقابتها راهی لیگ برتر شد.
در این مرحله تیم پیشرو ترخیص ارس با نتیجه ۳ بر ۳ مقابل پردیس بافق متوقف شد، اما در بازی پایانی با ۴ گل آریو اسلامشهر را شکست داد و با کسب بیشترین امتیاز قهرمان رقابتها شد.