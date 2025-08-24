به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،تیم پیشرو ترخیص ارس تنها نماینده استان آذربایجان شرقی با حضور در مسابقات فوتسال نوجوانان کشور پس از ۴ مرحله رقابت در مرحله پایانی در گرگان با کسب ۷ امتیاز به عنوان تیم برتر و قهرمان رقابت‌ها راهی لیگ برتر شد.

در این مرحله تیم پیشرو ترخیص ارس با نتیجه ۳ بر ۳ مقابل پردیس بافق متوقف شد، اما در بازی پایانی با ۴ گل آریو اسلامشهر را شکست داد و با کسب بیشترین امتیاز قهرمان رقابت‌ها شد.