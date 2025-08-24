پخش زنده
در سالروز شهادت امام رئوف، شهرستان گالیکش با عطر شهادت معطر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اقشار و اقوام گالیکش فرزند دلاورشان ستوان سوم شهید حسن تولی را تا خانه ابدی بدرقه کردند.
سردار دادگر فرمانده انتظامی گلستان در حاشیه مراسم تشییع شهید تولی گفت: گروهکهای تروریستی به دنبال ایجاد ناامنی در کشور هستند و اجازه نخواهیم داد خاک کشور را ناامن کنند.
او افزود: این خونها حقانیت راه ما را نشان میدهد و امضایی است بر مسیری که انتخاب کردهایم.
پیکر شهید حسن تولی در زادگاهش روستای یورت زینل گالیکش به خاک سپرده شد.
شهید حسن تولی روز جمعه ۳۱ مرداد در حمله تروریستی به دو واحد گشت انتظامی در محور خاش – ایرانشهر به همراه چهار تن دیگر از همرزمانش به فیض شهادت نائل آمد.