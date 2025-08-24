حال و هوای حرم مطهر رضوی در روز شهادت امام رضا (ع)

مشهدالرضا در سالروز شهادت امام هشتم، حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، حال و هوایی متفاوت دارد. مراسم عزاداری امام رضا (ع) صبح امروز دوم شهریور ماه ۱۴۰۴ در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی با حضور زائران و مجاوران مشهد مقدس برگزار شد. از ساعات آغازین صبح امروز در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی مملو از حضور میلیونی زائرانی است که از اقصی نقاط دنیا آمده‌اند تا در سوگ سالروز شهادت امام رضا (ع) عزاداری کنند. امروز میلیون‌ها زائر از سراسر ایران و جهان اسلام در مشهد مقدس گرد هم آمده‌اند تا در عزای امام رئوف، اشک ماتم بریزند و ارادت خود را به ساحت مقدس امام هشتم (ع) نشان دهند.

عکاس : محسن رحیمی عنبران