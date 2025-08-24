پخش زنده
گرما و غبارآلودی هوا به ویژه در برخی مناطق نواحی مرکز، شمال و شرق استان در هفته جاری استمرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، جوی به نسبت پایدار را در هفته جاری بر فراز استان حاکم دانست و گفت:در این مدت آسمان صاف، در پارهای نقاط همراه با غبار و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد و در نیمه شرقی استان احتمال تند باد لحظهای و خیزش گردوخاک موقتی پیشبینی میشود.
نوید حاجی بابایی با اشاره به تداوم هوای گرم در هفته جاری افزود: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد.
وی ادامه داد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
حاجی بابایی اضافه کرد: مهاباد از توابع شهرستان اردستان با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان خواهند بود.