به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، سه هزار عزادار و هیأت مذهبی اصفهان در صحن و سرای حرم مطهر رضوی و مسجد گوهرشاد گرد هم آمدند و با سوگواری و مرثیه‌خوانی، ارادت خود را به امام هشتم ابراز کردند.

زائران و هیأت‌های مذهبی اصفهان با حضور در صحن و سرای رضوی و برگزاری آیین سنتی عزاداری، عشق و ارادت خود را به پیشگاه امام هشتم به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام مهدی فوقی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در این مراسم با بیان گوشه‌هایی از فضایل و سیره امام رضا (ع) گفت: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، پیروی راستین از اهل بیت (ع) در زندگی فردی و اجتماعی است؛ چراکه الگو گرفتن از سبک زندگی امام رضا (ع) می‌تواند جامعه اسلامی را به سمت معنویت، همبستگی و عدالت رهنمون سازد.

این مراسم با مرثیه‌سرایی و مداحی جمعی از مداحان شاخص و منتخب اصفهان ادامه یافت و فضای معنوی و سوگ‌بار مسجد گوهرشاد را لبریز از زمزمه «رضا رضا» کرد.