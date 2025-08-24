نیروگاه شهید سلیمی نکا با راه‌اندازی نخستین آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس در حوزه جنوبی دریای خزر، گام بلندی در مسیر حفظ منابع زیرزمینی و بهره‌برداری پایدار از آب دریا برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نیروگاه شهید سلیمی نکا برای نخستین بار در کشور، سیستم آب‌شیرین‌کن اسمز معکوس (RO) را در حوزه جنوبی دریای خزر راه‌اندازی کرده است. این پروژه با ظرفیت نهایی تولید روزانه ۶۰۰۰ متر مکعب آب شیرین، با هدف کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی و تأمین پایدار آب مورد نیاز نیروگاه طراحی شده است.

فاز نخست این طرح با ظرفیت ۲۰۰۰ متر مکعب در روز و صرف هزینه‌ای بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسیده است. سیستم اسمز معکوس این نیروگاه با استفاده از غشاها و ممبران‌های پیشرفته، بدون نیاز به سوخت و بویلر کمکی، آب شور دریای خزر را به آب شیرین تبدیل می‌کند و کاملاً سازگار با محیط زیست است.

در حالی که در بسیاری از نیروگاه‌های بخاری کشور از روش MED برای شیرین‌سازی آب استفاده می‌شود—روشی که وابسته به آب‌های زیرزمینی و نیازمند سوخت برای تبخیر و تقطیر است—سیستم نیروگاه نکا با حذف این وابستگی‌ها، آلودگی‌های زیست‌محیطی را به حداقل رسانده و الگویی نوین برای سایر نیروگاه‌های ساحلی کشور ارائه کرده است.

این پروژه با مشارکت شرکت آبسان انرژی و بهره‌گیری از فناوری‌های تصفیه فاضلاب صنعتی، نه‌تنها در تأمین آب نیروگاه بلکه در کاهش آلاینده‌ها و بازیافت پساب‌های صنعتی نیز نقش مؤثری ایفا کرده است.

دیوارگر گزارش می دهد