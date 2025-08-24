به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ارادتمندان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در آخرین روز ماه صفر و سالروز شهادت امام رضا (ع)، با حضور در مسجد امام رضا کیش به عزاداری پرداختند.

عضو فقهای شورای نگهبان و نماینده مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با اشاره به حدیث سلسله الذهب و جایگاه ولایت در این حدیث، گفت: توحید همراه با ولایت، دژ محکم خداوند است، هرکس داخل این دژ باشد از عذاب خداوند در امان است.

آیت الله سیداحمد خاتمی، با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، پیروزی در این جنگ نابرابر را از نمونه‌های بارز نصرت الهی برشمرد و افزود: هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولایتمداری ملت بزرگ ایران اسلامی از عوامل مهم پیروزی در این جنگ است.

او افزود: دشمن با نقشه و محاسبات غلط، تلاش کرد با ترور برخی از شخصیت‌ها و تهاجم به مراکز حساس نظامی، ایران اسلامی را به خیال خام خود، ضعیف و در نهایت با تحریک مردم و به خیابان کشیدن فتنگران کار نظام را تمام کند، اما اقتدار رهبر معظم انقلاب اسلامی و مدیریت حکیمانه ایشان و ولایتمداری مردم بصیر ایران اسلامی نقشه شوم دشمنان را برهم زد.

عضو فقهای شورای نگهبان، ولایت فقیه را از ارکان مهم و تاثیرگذار در حفظ نظام و انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: ولایت فقیه از طریق ایجاد یک نظام سیاسی واحد، انسجام ملی و پاسداری از اصول اسلامی، به حفظ و ثبات کشور کمک می‌کند.

آیت الله سیداحمد خاتمی، افزود: حضرت امام خمینی (ره) در دوران انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، کشور را درشرایط بحرانی به خوبی مدیریت کردند و پس از ایشان نیز حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با وجود فتنه‌های بی شمار دشمنان در چهل سال گذشته توانسته‌اند کشور را از گزند دشمنان حفظ کنند.

او با اشاره به حضور پرشور ساکنان و گردشگران کیش در مساجد و مراسم عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، گفت: چهارده مسجد درحال ساخت کیش، نمونه‌ای از مدیریت موفق ولایت فقیه در انتخاب امام جمعه کیش است.