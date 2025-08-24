فرمانده انتظامی لرستان گفت:هفته دولت، يادآور ايثار و فداکاری دولتمردانی است که در مسير خدمت به مردم و اعتلای نظام اسلامی ايران جان خود را فدا کردند.

هفته دولت را تیریک گفت. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ فرمانده انتظامی استان لرستان در پيامی با گرامیداشت ياد و خاطره شهيدان رجايی و باهنر و همچنين شهيد جمهور آيت‌الله سيد ابراهيم رئيسی،

متن پيام سردار محمدرضا هاشمی فر به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحيم

هفته دولت، يادآور ايثار و فداکاری دولتمردانی است که با تأسی از مکتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام، در مسير خدمت به مردم و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران، سر از پا نشناختند و جان عزيز خويش را در طبق اخلاص نهادند.

اين ايام مبارک که مزين به نام و ياد شهدای والامقام دولت، شهيدان رجايی و باهنر است، فرصتی مغتنم برای بازخوانی و تأمل در سيره و منش اين اسوه‌های خدمت و جهاد است. شهيدانی که با ساده‌زيستی، مردمی بودن و مجاهدت خستگی ناپذير، الگويی بیبديل از مسئوليت‌پذيری و تعهد را برای همه کارگزاران نظام به يادگار گذاشتند.

وظيفه خود می دانم که ضمن گراميداشت ياد و خاطره اين شهدای عزيز، به ويژه شهيد بزرگوار، آيت‌الله سيد ابراهيم رئيسی، رئيس جمهور فقيد و محبوبمان که در مسير خدمت به مردم و اعتلای کشور، به مقام رفيع شهادت نائل آمدند، از تلاش‌های شبانه‌روزی همه دولتمردان و کارگزاران نظام در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت به مردم قدردانی نمايم.

نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران،به عنوان حافظان نظم و امنيت، همواره در کنار دولت و ملت شريف ايران ايستاده و با تمام توان خود، در مسير پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران گام برخواهد داشت.

اميد است با پيروی از سيره شهدای گرانقدر و با تلاش و همت مضاعف، شاهد ايرانی آبادتر، مقتدرتر و سربلندتر باشيم.