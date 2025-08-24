به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در متن این بیانیه آمده است: هر ساله هفته اول شهریور ماه، سالروز شهادت شهیدان گرانقدر، رجایی و باهنر و نیز گرامیداشت نام و یاد شهید جمهور، آیت الله رئیسی، موجب عزم و جزمی بیشتر در دولتمردان و کارمندان زحمت کش ایران اسلامی می‌گردد تا با تلاش و کوشش وسیع تر، متعهدانه و پایبند به آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی ره در جایگاه خدمتگزاری به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی، به شکل جدی و شبانه روزی مجاهدت کنند و در راه اعتلای جمهوری اسلامی ایران، جانانه ایستاده و به ملت شریف خود خدمت کنند، آنهایی که با پیروی از فرامین امامین انقلاب، دستاورد‌های ارزشمندی را بر جای گذاشته و گستره خدمت را تا دورترین نقاط میهن اسلامی وسعت داده و می‌دهند.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، شهیدان رجایی و باهنر و شهدای خدمت و شهید جمهور، فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند و نیز هفته بسیج ادارات و کارمندان را به همه دولتمردان و کارمندان به ویژه مدیران و کارمندان بسیجی، مومن، انقلابی، پرتلاش و متعهد تبریک می‌گوییم.

ما کارمندان بسیجی ادارات استان همدان هر ساله به همین مناسبت با آرمان‌های امام راحل و شهدا و رهبر فرزانه انقلاب، امام خامنه‌ای تجدید عهد می‌نماییم تا در خدمت به مردم ولایت مدار میهن اسلامی تا پای جای باشیم.