به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مسعود برادران نصیری با گرامیداشت هفته دولت و بیان اینکه این هفته فرصتی برای تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهیدان رجایی و باهنر است، گفت: ۱۴ طرح شرکت گاز گیلان در هفته دولت امسال به بهره برداری می‌رسند که نصب انشعابات روستا‌های گورد زکابر شهرستان رودبار و امام زاده ابراهیم شفت، بهره برداری از ۲ ایستگاه TBS در کیاشهر و آق اولر در شهرستان‌های آستانه اشرفیه و تالش، بهره برداری از ایستگاه TBS نواب انزلی و همچنین شروع به کار ساختمان جدید اداره گاز شهرستان فومن از جمله این طرح هاست که در هفته دولت در استان به بهره برداری خواهند رسید.

مدیر عامل شرکت گاز گیلان، گازرسانی به صنایع را از محرکه‌های اصلی اشتغال زایی و رونق اقتصاد دانست و افزود: همچنین در هفته دولت، طرح‌های گازرسانی به ۲۶ واحد صنعتی در شهرستان‌های بندرانزلی، رشت، صومعه سرا، شفت، رودبار، آستانه اشرفیه، لاهیجان و املش به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی گفت: برای ساخت و بهره برداری از این طرح‌ها ، بیش از ۶۸۲ میلیارد تومان از محل تامین اعتبارات طرح‌های فوق ملی هزینه شده است.