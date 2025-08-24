به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر کمیته امداد امام خمینی ملایر گفت: اردوی جهادی «الکفیل» با هدف خدمت‌رسانی به خانواده‌های زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی ملایر، به مدت ۴ روز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر در حال برگزاری است.

محمد مرادی افزود: در این اردوی جهادی که برای نخستین‌بار در حوزه دندانپزشکی از سوی کمیته امداد شهرستان ملایر برگزار شده است، خدمات گسترده‌ای به خانواده‌های نیازمند ارائه می‌شود.

او تأکید کرد: تا روز گذشته اول شهریور، تعداد ۴۸۰ نفر از خانواده‌های زیرپوشش کمیته امداد از سوی دندانپزشکان گروه جهادی الکفیل معاینه شده و از خدمات دندانپزشکی بهره‌مند شده‌اند.

مرادی تأکید کرد: این گروه جهادی امروز نیز در ساختمان سلف‌سرویس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر خدمت‌رسانی می‌کند.

او تصریح کرد: با توجه به روند خدمت‌رسانی، انتظار می‌رود تا پایان روز دوم شهریور، حدود هزار نفر از این خدمات بهره‌مند شوند.

مدیر کمیته امداد ملایر با بیان اینکه ترکیب تیم اجرایی این اردوی جهادی شامل ۵۰ دندانپزشک از سراسر کشور است گفت: هم‌چنین ۵۰ دستیار دندانپزشکی، ۷۰ نفر نیروی پشتیبان و در مجموع ۱۷۰ نفر نیرو در این طرح خدمات دهی دارند.

مرادی با اشاره به اهمیت این اقدام، گفت: از زمان تأسیس کمیته امداد شهرستان ملایر، این نخستین اردوی جهادی در حوزه دندانپزشکی بوده و تجربه‌ای ارزشمند در مسیر ارتقاء سلامت خانواده‌های زیرپوشش محسوب می‌شود.