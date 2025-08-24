پخش زنده
استاندار قم با اشاره به تجربه حضور سرزده رئیسجمهور در محله نیروگاه گفت: مشارکت مستقیم مردم در حل مسائل، الگویی موفق و الهامبخش است که رئیسجمهور بر تعمیم آن به همه استانها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنامجو در نشست مردمی «محلهمحور» که به مناسبت هفته دولت در مسجد امام رضا (ع) علیآباد سعدگان برگزار شد، اظهار کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه اخیر به دنبال تغییر افکار عمومی بود، اما نتیجه معکوس شد و مردم متحدتر و همدلتر شدند.
وی افزود: این دشمن بود که آغازگر جنگ شد و در نهایت نیز بهدلیل شکستهای متعدد مجبور به آتشبس شد؛ انسجام و ایستادگی مردم و توان دفاعی کشور بار دیگر دشمن را عقب راند.
استاندار قم با اشاره به اهمیت همبستگی اجتماعی گفت: بهترین برکت، با هم بودن مردم است چراکه وقتی مردم کنار هم باشند بسیاری از مشکلات آسان حل میشود و این اصل باید در مدیریت شهری و محلات مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: تجربه سفر سرزده رئیسجمهور به یکی از محلات نیروگاه قم نشان داد که مشارکت مردمی بهترین الگو برای حل مسائل است و الگویی که رئیسجمهور تأکید کرد باید به سایر استانها نیز تعمیم یابد.
بهنامجو به موضوع فاضلاب استان اشاره کرد و گفت: تصفیهخانه فعلی تنها پاسخگوی یکسوم جمعیت قم، معادل ۴۲۵ هزار نفر است و برای تکمیل ظرفیت، تصفیهخانه دوم با هزینهای بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان آغاز خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی مردم در رفع موانع محلی گفت: اهالی محلات، خودشان اولویتها را بهتر از مدیران میدانند و راهکارهای دقیقتری ارائه میدهند؛ ما وظیفه داریم از مساجد برای بررسی نظاممند مشکلات استفاده کنیم.
استاندار قم به موضوع تأمین زمین برای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و افزود: در برخی محلات سرانههای فرهنگی و پارکینگ وجود ندارد که با کمک دستگاههای دولتی تأمین زمین برای این نیازها در دستور کار قرار گرفته است.
بهنام جو در ادامه اشتغال جوانان را یکی از دغدغههای جدی دانست و تصریح کرد: دانشگاهها باید رشتههای کاربردی متناسب با بازار کار را تقویت کنند تا جوانان پس از تحصیل دچار سرگردانی نشوند و زمینه جذب سرمایهگذار نیز فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به لزوم توجه به آسیبهای اجتماعی در محلات گفت: باید برای خانوادهها و دانشآموزان برنامههای مشاورهای و فرهنگی در مساجد فراهم شود تا از بروز آسیبها پیشگیری گردد؛ مسجد میتواند پایگاه اصلی حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و آموزشی باشد.