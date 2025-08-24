تنیسور‌های کیش در مسابقات ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی ساری، عناوین قهرمانی و نایب‌قهرمانی را از آن خود کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رقابت‌های کشوری ۲۰۰ امتیازی تنیس ساحلی در ساری با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

تیم میلاد کیمرام و امیرعلی بنده‌نژاد از کیش پس از رقابتی نزدیک در جایگاه نایب‌قهرمانی ایستاد.

کیش در مجموع بخش آقایان با دو عنوان دومی و یک عنوان سومی به کار خود پایان داد.

نمایندگان کیش در بخش بانوان با اقتدار هر دو تیم حاضر در مرحله نهایی را از آن خود کردند.

ساره هژبر و فاطمه سرسنگی در پایان مسابقات عنوان قهرمانی را به دست آوردند و تیم نازنین انواری و یاسمن حیدری نیز به مقام نایب‌قهرمانی رسید.