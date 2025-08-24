به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی ایران این طور تقسیم کار کرده بودند که رژیم سفاک صهیونیستی حمله کند، مراکز نظامی ایران را از بین ببرد و ترامپ هم از مردم بخواهد پایتخت را خالی کنند.

از طرفی ربع پهلوی هم از جانب مردم ایران، به دشمنان قول همکاری داده بود...

تا رویایی که در سر داشتند پس از حدود نیم قرن به وقوع بپیوندد، رویای تاجگذاری دوباره پهلوی که در چشم بهم زدنی برباد رفت.