پخش زنده
دیدار رئال اویدو و رئال مادرید از شبکه سه و مسابقات فوتبال یوونتوس و پارما و فولام و منچستریونایتد، از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه سه سیما در ادامه پخش رقابتهای فوتبال لالیگا، دیدار تیمهای رئال اویدو و رئال مادرید را به صورت زنده پخش می کند.
در چارچوب رقابتهای لیگ فوتبال اسپانیا (لالیگا)، مسابقه حساس میان تیمهای رئال اویدو و رئال مادرید، ساعت ۲۳، با گزارشگری محمد سیانکی تقدیم مخاطبان می شود.
شبکه ورزش از ساعت ۲۲:۱۵ امشب و در چارچوب هفته اول فصل جدید لیگ سری آ ایتالیا، دیدار دو تیم یوونتوس و پارما را پخش میکند.
برنامه «لذت فوتبال» از ساعت ۲۲:۱۵، فوتبال هفته اول لیگ سری آ ایتالیا۲۰۲۵، دیدار بین دو تیم یوونتوس و پارما را با گزارشگری نیما تاجیک و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش میکند.
تیم فوتبال یوونتوس در شرایطی لیگ را آغاز میکنند که در ۵ بازی آخر خود دو برد، یک تساوی و دو شکست کسب کردهاند. پارما، اما در ۵ بازی آخرش نباخته و دو برد و سه تساوی کسب کرده است.
تیم فوتبال فولام در هفته دوم لیگ برتر انگلیس مقابل منچستریونایتد بازی میکند.
شبکه ورزش در چارچوب بازیهای لیگ برتر انگلیس ۲۰۲۶_۲۰۲۵، ساعت ۱۹ دیدار تماشایی دو تیم فولام و منچستریونایتد را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده در قالب برنامه زنده «مثبت ورزش» پخش میکند.
فولام تنها یک بار از ۱۹ بازی اخیر خود در لیگ برتر انگلیس مقابل منچستریونایتد پیروز شده است.