همزمان با سالروز شهادت حضرت امام علی ابن موسی الرضا (ع) دوست داران آن حضرت در مناطق مختلف استان به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در آخرین روز از ماه صفر مردم استان در شهادت امام رئوف حضرت امام رضا ع به سوگ نشستند.

عزاداران اگرچه در حرم شاه خراسان حضور ندارند، اما از کیلومتر‌ها دورتر با برپایی دسته جات عزاداری و دست ادب به سینه، سلام خود را نثار حضرت شمس الشموس کردند.

شهر سریش آباد در شب شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا ع میزبان کاروان بیرق حرم رضوی بود.

هچنین به همین مناسبت ۳۵۰۰ پرس غذای نذری در شهر سریش آباد میان عزاداران توزیع شد.