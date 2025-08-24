به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیر سومین کنگره بین المللی شعر از فصل به سر رسیدن گفت: امسال با توجه به دفاع مقدس دوازده روزه با موضوع ایران امام حسین با دعوت از شاعران ایران و سایر کشور‌های فارسی زبان فراخوان داده شد.

‎ ‎سید اکبر سلیمانی با بیان اینکه سومین دوره کنگره بین‌المللی شعر از فصل به سر رسیدن با شعار محوری ایران، امام حسین (ع) برگزار شد، افزود: این جشنواره با هدف تبیین مفاهیم عاشورایی و پاسداشت رشادت‌های سربازان وطن برگزار شد.

‎ سلیمانی با بیان اینکه این کنگره امسال با محوریت شعر عاشورایی پایه‌گذاری شد اضافه کرد: امسال کنگره بین المللی شعر از فصل رسیدن به مناسبت بزرگداشت رشادت‌های ملت ایران در جنگ تحمیلی دوازده روزه و تأکید بر پیوند این مقاومت با قیام عاشورا و همچنین پاسداشت مقام والای فرماندهان شهید، برگزار شد.

‎وی با بیان اینکه این دوره از کنگره با استقبال چشمگیر شاعران از پنج کشور ایران، افغانستان، پاکستان، هند و تاجیکستان رو‌به‌رو شد ادامه داد: دو هزار و ۲۷ اثر از ۸۷۳ شاعر به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است که از این تعداد ۵۰ اثر بعنوان برگزیده انتخاب شد

‎ دبیر سومین کنگره بین المللی شعر از فصل به سر رسیدن با اشاره به اینکه این رویداد ادبی به عنوان نمادی از وحدت اقوام ایرانی و محکومیت جنایات یزیدیان عصر حاضر، مورد استقبال گسترده شاعران داخلی و بین‌المللی قرار گرفت، گفت: هدف اصلی این کنگره، تقویت هویت ملی و انقلابی مردم ایران و خدمت هرچه بیشتر به عرصه مقدس شعر و ادبیات متعهد است.

‎سلیمانی افزود: این کنگره با درک این پیوند ناگسستنی، می‌کوشد تا با زبان هنر و شعر، به ثبت این حماسه‌ها و بیان مظلومیت هموطنان شهید بپردازد.

معاون فرهنگی معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم اختتامیه ضمن تأکید بر اهمیت توجه به حوزه فرهنگ و هنر بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های ادبی و جریان‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: فرهنگ و هنر زیربنای هویت ملی و عامل پیوند جامعه است و حمایت از آن وظیفه‌ای جدی برای دستگاه‌های مسئول به شمار می‌آید

هاشمی افزود: برگزاری این کنگره هم ابتکار زیبایی است برای تقویت هویت ملی هم در جهت تبیین شعر آیینی به ویژه از این جهت که این شعر‌ها با گویش لری هم بیان می‌شود.

وی اضافه کرد: این کنگره باعث می‌شود که رشد فرهنگی در استان کهگیلویه و بویراحمد رشد خوبی داشته باشد و توسعه فرهنگی در استان هم ظرفیت خوبی داره که باید از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کرد.

معاون فرهنگی معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد:در استان اقدامات خوبی برای توسعه فرهنگی در جریان است به خصوص مجتمع فرهنگی ارشاد که امسال در سطح ملی حمایت‌های مالی خوبی قرار است از آن شود و پس از سال‌ها وقفه دوباره فعال شود.

در پایان این آئین از ۵۰ نفر برگزیده سومین کنگره بین المللی شعر از فصل به سر رسیدن تجلیل شد.