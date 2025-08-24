پخش زنده
امروز: -
ترافیک در خروجی های مشهد سنگین و پرحجم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: ترافیک در خروجی های مشهد به خصوص در مسیر آزادراه شهیدشوشتری، سنگین و پرحجم است و رانندگان زمان بازگشت سفر را مدیریت کنند.
سرهنگ محمدرضا کورسی افزود: به منطور مدیریت ترافیک، از ظهر امروز مسیر جاده قدیم نیشابور از سمت مشهد یک طرفه شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به آغاز موج بازگشت زائران به شهرها و استان هایشان، بر حجم ترافیک افزوده می شود.
جانشین رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: دیروز هشت فقره تصادف جرحی با ۱۳ نفر مصدوم و ۱۲ فقره تصادف خسارتی در جاده های استان رخ داد.
سرهنگ کورسی تاکید کرد: رانندگان با رعایت قوانین و دقت زیاد در مسیرهای تردد و زمان بازگشت، سفر خود را مدیریت کنند.