به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علاء الدین رفیع زاده افزود: بخش بزرگی از مجوز‌های استخدامی به واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی اعطا شده است و وزارت بهداشت و درمان و وزارت آموزش و پرورش، بیشترین سهم تخصیص مجوز‌ها را دارند.

او تأکید کرد: وزن آزمون کتبی ۷۰ درصد و نسبت ارزیابی‌های تکمیلی هم۳۰ درصد است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: شیوه‌نامه‌ای برای جذب و نگهداشت نخبگان در دستگاه‌های اجرایی کشور تصویب شده که امتیازاتی برای این افراد دارد، یکی از آنها دریافت سقف فوق‌العاده خاص در دستگاه است.