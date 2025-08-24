پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با صدور پیامی در پی درگذشت امامعلی حبیبی، نخستین قهرمان المپیک تاریخ ایران، این ضایعه را فقدانی جبرانناپذیر برای ایران و جامعه جهانی کشتی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری در پیام تسلیت خود نوشت: «امامعلی حبیبی» سرمایه هویتی ملت ایران و سندی جاودانه در تاریخ ورزش جهان است که با ثبت «تاریخ شفاهی» زندگی او، بخشی از حافظه تمدنی ایران ماندگار شد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و رئیس پیشین کمیته ملی المپیک ایران گفت : خبر درگذشت امامعلی حبیبی، نخستین قهرمان المپیک تاریخ ایران و یکی از نامدارترین اسطورههای کشتی جهان، قلب ملت ایران را در سوگی عمیق فرو برد. او نهتنها قهرمانی پرآوازه در میدانهای جهانی، که تجسم فرهنگ پهلوانی و نمادی از شکوه هویت ایرانی بود؛ مردی که با فتح سکوی المپیک ۱۹۵۶ ملبورن و سه مدال طلای جهان، نام ایران را بر بلندای تاریخ ورزش ثبت کرد و برای همیشه در حافظه جمعی ملت جای گرفت.
وی با اشاره به اقدام راهبردی کمیته ملی المپیک در دوران ریاست خود افزود: سعادت آن داشتم که در سالهای مسئولیتم با تشکیل شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران، مسیر صیانت از میراث قهرمانان ملی را بنیانگذاری کنم. انتشار کتاب «ببر مازندران» در قالب تاریخ شفاهی کشتی ایران، که به زندگی و دوران قهرمانی استاد حبیبی اختصاص دارد ، ثمره همان حرکت بود؛ اثری که امروز همچون سندی تمدنی، در حافظه تاریخی ملت ایران خواهد درخشید.
صالحیامیری تأکید کرد: ایران امروز نه صرفاً یک قهرمان ورزشی، بلکه بخشی از تاریخ و هویت فرهنگی خویش را بدرقه میکند. یاد و نام آن پهلوان بیبدیل، هم در آیینه افتخارات ملی و هم در وجدان فرهنگی این سرزمین، تا ابد ماندگار خواهد ماند.
وی در پایان پیام خود با ابراز همدردی نوشت: اینجانب این ضایعه جانکاه را به ملت شریف ایران، جامعه ورزش و خانواده آن بزرگمرد تسلیت عرض میکنم و از درگاه حضرت حق برای روح بلندش رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
حبیبی با کسب نشان طلای بازیهای المپیک ۱۹۵۶ ملبورن به نخستین ورزشکار ایرانی تبدیل شد که نشان زرین المپیک را برای کاروان کشورمان به ارمغان آورد.
امامعلی حبیبی پیشکوست نامدار کشتی ایران و اولین مدال آور طلایی کشور در بازی های المپیک ، دارنده نشان طلای المپیک و سه نشان طلای کشتی آزاد جهان و عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی ، پس از تحمل دوره ای بیماری در 94 سالگی درگذشت.