۳۰ هکتار از مراتع پایین دست ارتفاعات قله دماوند در محدوده پارک ملی "لار" طعمه حریق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: آتش سوزی در مراتع پایین دست ارتفاعات قله دماوند در محدوده پارک ملی "لار" بخش لاریجان شهرستان آمل حدود ۳۰ هکتار مرتع این منطقه را خاکستر کرد.
محمدی افزود: شعلههای آتش در ابتدا از مرتع «دلیچائی» منطقه پلور زبانه کشید و به علت گرمای زیاد و همزمانی وزش باد باعث گسترش آتش سوزی در سطح وسیعی در این منطقه شده بود.
بگفته وی، ۳۱ گروه یگان حفاظت از منابع طبیعی، گروه های امدادی و مردمی در حال اطفای حریق آتش هستند.
خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام می شود...