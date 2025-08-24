به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: آتش سوزی در مراتع پایین دست ارتفاعات قله دماوند در محدوده پارک ملی "لار" بخش لاریجان شهرستان آمل حدود ۳۰ هکتار مرتع این منطقه را خاکستر کرد.

محمدی افزود: شعله‌های آتش در ابتدا از مرتع «دلیچائی» منطقه پلور زبانه کشید و به علت گرمای زیاد و همزمانی وزش باد باعث گسترش آتش سوزی در سطح وسیعی در این منطقه شده بود.

بگفته وی، ۳۱ گروه یگان حفاظت از منابع طبیعی، گروه های امدادی و مردمی در حال اطفای حریق آتش هستند.

خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام می شود...