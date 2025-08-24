پخش زنده
امروز: -
بیش از ۲ هزار طرح تبصره ۱۸ در خراسان جنوبی، ۶ همت اعتبار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان جنوبی، گفت: در یک سال گذشته ۲ هزار و ۱۲۸ طرح تبصره ۱۸ در استان تعریف شد که در مجموع بیش از ۶ همت اعتبار داشت که از این میزان تاکنون هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان پرداخت شده است.
ذاکریان، با بیان اینکه در یک سال گذشته بیش از ۵۲ هزار و ۲۱۰ مجوز کسبوکار برای فعالان اقتصادی صادر شده است، افزود: اگر بتوانیم به تقویت زیرساختها بپردازیم، صنایع کوچک و متوسط میتوانند از این بستر استفاده کرده و به رشد اقتصادی استان کمک کنند.
وی، با اشاره به رونمایی کتاب ۱۲۰ فرصت سرمایهگذاری به زودی در استان، گفت: در این کتاب همه نیازهای سرمایهگذاری استان توصیف شده و بیش از ۱۴۳ لایه اطلاعاتی در آن گنجانده شده تا سرمایهگذاران بتوانند بهراحتی به دادههای مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.