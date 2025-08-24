به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) مراسم عزاداری و اطعام ۷۰۰ نفری در جوار امام زاده عمادالدین ولی (ع) در روستای مونه بخش موگرمون شهرستان لنده برگزار شد

استاد دانشگاه و حوزه‌های علمیه قم در این مراسم ضمن تسلیت به مناسبت سالروز شهادت علی بن موسی‌الرضا (ع) گفت: حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) مانند دیگر پیشوایان معصوم (ع) به زیور فضایل اخلاقی و کمالات نفسانی آراسته و از هر گونه زشتی و پلیدی و رذایل اخلاقی منزه بودند

آیت‌الله خلیل نظری با بیان اینکه گفتار و رفتار این امام همام بهترین الگو و سرمشق برای مردم بود افزود: به همین خاطر مامون عباسی وقتی نقش و جایگاه ایشان را در بین مردم دید اقدام به مسموم کردن حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) کرد.

وی با اشاره به اینکه امام رضا (ع) همه‌جا مدافع اصول و مبانی اسلام بود اضافه کرد:ایشان همه‌جا از حق ولایت خود و پدران خود دفاع می‌کرد و منطق قوی امام رضا (ع) درهمه مباحث علمی دانشمندان زمانش را مسحور می‌کرد

آیت‌الله نظری ادامه داد: امروز ایران اسلامی ما چنان گوهر تابناکی را در دل خود مهمان دارد که سالانه میلیون‌ها نفر به عشق زیارت علی بن موسی‌الرضا (ع) در مشهد مقدس و با برگزاری چنین مراسماتی در سراسر کشور در کنار بقاع متبرکه باشکوه هرچه‌تمام‌تر برگزار می‌کنند تا عشق و ارادت خود را به امام هشتم شیعیان به نشان دهند.

گفتنی است بقعه امام زاده عمادالدین ولی (ع) در روستای مونه از توابع بخش موگرمون در شهرستان لنده سالانه به‌خصوص در ایام اربعین و سایر مناسبت‌های مذهبی جایگاه معنوی برای برگزاری مراسمات است که در طول چند سال گذشته بحث بهسازی و بازسازی آن به همت و تلاش اقشار مختلف مردم در حال اجرا است.