سران قبیله ساعدی از مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بغداد تجلیل کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، در پایتخت عراق، سران قبیله ساعدی که از بزرگترین قبایل جنوب و مرکز این کشور به شمار میرود، میزبان خانم سحر امامی بودند.
خانم امامی بنا به دعوت شیخ ماجد حمادی ساعدی، رئیس این قبیله، به بغداد سفر کرده است.
در مراسمی که به منظور تجلیل از شجاعت این مجری صدا و سیما در جریان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران برگزار شد، از وی با مدال ویژه مقاومت مزین به تصویر شهید سید حسن نصرالله و آیتالله سید علی خامنهای مدّ ظلّه العالی تقدیر به عمل آمد.