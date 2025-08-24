پخش زنده
محمدصادق مهرجو کارشناس انرژی گفت: برای تأمین انرژی در زمستان گذشته افزایش تولید گاز بهطور ویژه در دستور کار قرار گرفت و با تلاش کارکنان در نفت مناطق مرکزی، پارس جنوبی و مناطق نفتخیز جنوب، بیش از ۱۰ بار رکورد تاریخی تولید روزانه گاز در کشور شکسته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدصادق مهرجو درباره مهمترین دستاورد صنعت نفت در دولت چهاردهم گفت: این دولت در شرایطی روی کار آمد که از همان ابتدا کشور با بحرانهای متعدد مواجه بود؛ همان فردای آیین تحلیف ریاستجمهوری، ترور اسماعیل هنیه رخ داد و شرایط منطقه پرالتهاب شد.
وی افزود: با این حال، پس از تشکیل کابینه و آغاز به کار وزارت نفت تحت مدیریت آقای پاکنژاد، موضوع افزایش تولید گاز به منظور عبور موفق از فصل سرد و تأمین پایدار سوخت زمستانی در اولویت برنامههای این وزارتخانه قرار گرفت و اقدامهای لازم در این زمینه به سرعت آغاز شد.
شکستن رکوردهای تاریخی در تولید روزانه گاز
این کارشناس انرژی درباره شرایط ویژه تأمین انرژی در زمستان گذشته توضیح داد: زمستان عملاً از اواسط آبان آغاز شد و حدود پنجونیم ماه سرمای جدی در سراسر کشور ادامه داشت. از طرف دیگر با دستور رئیسجمهوری، استفاده از مازوت بهعنوان سوخت دوم نیروگاهها در مقطعی متوقف و حداکثر بهرهبرداری از گاز و گازوئیل انجام شد. این اقدام شرایط را برای وزارت نفت دشوارتر کرد.
مهرجو افزود: در این شرایط، افزایش تولید گاز بهطور ویژه در دستور کار قرار گرفت و با تلاش کارکنان در نفت مناطق مرکزی، پارس جنوبی و مناطق نفتخیز جنوب، بیش از ۱۰ بار رکورد تاریخی تولید روزانه گاز در کشور شکسته شد. این موفقیتها در حالی رقم خورد که در این مدت طرح بزرگی به بهرهبرداری نرسید و تنها طرح ایستگاه تقویت فشار وراوی افتتاح شد که آن هم با موفقیت انجام شد.
به گفته وی، بهویژه در شرکت نفت مناطق مرکزی کار ارزشمند و پرحجمی انجام شد و در مجموع، تولید گاز غنی کشور بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت که دستاوردی قابل توجه است.
افزایش ۱۲۰ هزار بشکهای تولید نفت خام
این کارشناس انرژی در خصوص دیگر دستاوردهای وزارت نفت در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم گفت: وزارت نفت از همان ابتدا، افزایش ظرفیت تولید نفت خام را در دستور کار داد. در این مقطع، تولید نفت در مناطق نفتخیز جنوب و شرکتهایی مانند مهندسی و توسعه نفت، نفت مناطق مرکزی و اروندان روندی افزایشی را تجربه کرد.
مهرجو ادامه داد: در مجموع حدود ۱۲۰ هزار بشکه افزایش تولید نفت خام ثبت شد. افزون بر این صادرات نفت خام نیز روندی مثبت داشت و رکوردهایی در این زمینه رقم خورد.
وی تصریح کرد: ظرفیتسازی برای تولید نفت و گاز، مهمترین دستاورد وزارت نفت در سال نخست دولت چهاردهم محسوب میشود.
موفقیت وزارت نفت در مدیریت بحران جنگ ۱۲ روزه
این کارشناس انرژی با بیان اینکه مدیریت بحران جنگ ۱۲ روزه یکی از عملکردهای شاخص وزارت نفت در این مدت بود، گفت: در جریان این جنگ، انبار نفت شهران، یکی از ردیفهای پالایشگاههای فاز ۱۴ پارس جنوبی و پالایشگاه فجر جم هدف قرار گرفتند. این حوادث اگر بهموقع مدیریت نمیشد، میتوانست بحرانی جدی ایجاد کند، اما واکنش سریع وزارت نفت و تلاش کارکنان شرایط را کنترل کرد.
مهرجو با تأکید بر اینکه در بخش سوخترسانی نیز با وجود افزایش ناگهانی سفرها، عملکرد مطلوبی ثبت شد، افزود: هر چند در دو روز نخست صفهای طبیعی ایجاد شد، اما با مدیریت مناسب شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، بحران کمبود یا صفهای طولانی در مقابل جایگاهها شکل نگرفت.
وی تصریح کرد: همه میدانند که در شرایط جنگی، کمبود بنزین یا گازوئیل میتواند بحرانهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی جدی ایجاد کند اما خوشبختانه این موضوع بهخوبی مدیریت شد و همه نیز به نوعی بر حسن عملکرد وزارت نفت در طول این جنگ، صحه گذاشتند.
تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، مهمترین اولویت وزارت نفت
این کارشناس انرژی در پاسخ به پرسشی درباره اولویتهای پیشروی وزارت نفت در مقطع کنونی گفت: مهمترین اولویتها شامل ظرفیتسازی برای تولید گاز، افزایش ظرفیت تولید نفت خام و حفظ و ارتقای صادرات است. اگر زمستان امسال مشابه پارسال باشد، احتمالاً پیک مصرف گاز زودتر آغاز میشود و طولانیتر خواهد بود، بنابراین وزارت نفت باید تلاش کند ظرفیتسازی برای تولید بیشتر را متناسب با تکالیف برنامه هفتم توسعه افزایش دهد.
مهرجو ادامه داد: طبق برنامه هفتم، تا پایان سال ۱۴۰۷ باید تولید روزانه حدود ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام و حدود یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون مترمکعب گاز محقق شود.
وی با تأکید بر اینکه برای رسیدن به این اهداف باید هرچه سریعتر تکلیف مذاکرات قراردادی با شرکتهای سرمایهگذار مشخص شود تا توسعه میدانهای نفت و گاز شتاب بیشتری بگیرد، بیان کرد: خوشبختانه تدابیری اندیشیده شده تا روند برگزاری نشستهای فنی، تهیه طرحهای اولیه توسعه میدانها و دریافت مجوزهای شورای اقتصاد کوتاهتر شود. تمام این اقدامها باید در دستورکار قرار گیرد تا سطح تولید نفت خام حداقل به مقدار سال ۱۳۹۶ بازگردد.