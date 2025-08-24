پخش زنده
بیش یکهزار طرح مختلف عمرانی و اقتصادی در آذربایجانغربی افتتاح یا کلنگ زنی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندار آذربایجانغربی گفت: بمناسبت هفته دولت یکهزار و ۷۰ طرح عمرانی و اقتصادی در استان کلنگ زنی و بهره برداری خواهد شد.
رضا رحمانی ضمن تبریک هفته دولت افزود: از مجموع این طرحها، ۹۲۶ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و ۸۷ پروژه مربوط به حوزه اقتصادی با اعتبار ۱۰ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان افتتاح شده و به بهره برداری میرسد.
رحمانی، مجموع طرحهای افتتاحی اقتصادی و عمرانی را یکهزار و ۱۳ پروژه با اعتبار ۲۳ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان دانست و افزود: در هفته دولت در بخش عمرانی و اقتصادی ۵۷ طرح با ۱۵ هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان هم کلنگ زنی خواهد شد.
وی گفت: از این تعداد طرح کلنگ زنی شده ۲۰ پروژه اقتصادی با ۱۴ هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان و همچنین ۳۷ پروژه عمرانی با یکهزار میلیارد تومان است.
رحمانی تصریح کرد: با بهره برداری از این طرحها در مجموع برای شش هزار و ۸۸۷ نفر اشتغالزایی خواهد شد.
استاندار آذربایجانغربی، با تأکید برضرورت تغییر نگاه توسعهای در استان گفت: آذربایجانغربی با برخورداری از ظرفیتهای متنوع مرزی، کشاورزی، معدنی و گردشگری، میتواند به یکی از کانونهای مهم سرمایهگذاری کشور تبدیل شود و امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آن هستیم که سرمایهگذاران داخلی و خارجی را با امنیت خاطر و حمایتهای عملی به سمت این ظرفیها هدایت کنیم.
رحمانی، با بیان اینکه ریل گذاری توسعه استان به مدد بهره مندی از ظرفیتهای انسانی استان انجام گرفته است، افزود: استانداری آذربایجانغربی در دوره جدید مدیریت، رویکردی مبتنی بر حمایت همهجانبه از تولید، تسهیل صدورمجوزها، رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران و ایجاد زیرساختهای پایدار را در پیش گرفته است. این سیاست بهویژه در حوزههای کشاورزی نوین، صنایع تبدیلی، انرژیهای تجدیدپذیر و گردشگری سلامت پیگیری خواهد شد.
رحمانی تأکیدکرد: برای تحقق اهداف توسعه ای، تعامل نزدیک با بخش خصوصی، همافزایی با دانشگاهها و نهادهای علمی و نیز استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و رسانه ها و خبرنگاران در دستور کار قرار گرفته است و باور ما این است که توسعه اقتصادی، تنها با مشارکت واقعی مردم و فعالان اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: دولت در سطح ملی و استانداری در سطح استانی، حمایت همهجانبه از کارآفرینان، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را بهعنوان اولویت راهبردی دنبال میکند و ما مصمم هستیم آذربایجانغربی را به استانی پیشرو در عرصه اقتصاد و سرمایهگذاری کشور تبدیل کنیم.
استاندار آذربایجانغربی، با اشاره به برگزاری موفق و کم نظیر همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری( اینوا) در استان با همراهی مردم و مسئولان اضافه کرد: این همایش ظرفیتهای آذربایجانغربی را بیش از گذشته معرفی کرد و این معرفی موجب شد سرمایه گذاران برای حضور و سرمایهگذاری در مناطق مختلف استان علاقه مند شوند.