مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان گفت: غرفه میراث فرهنگی از فردا پذیرای بازدیدکنندگان در نمایشگاه هفته دولت خوزستان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد جوروند از حضور این اداره کل در نمایشگاه دستاوردهای دولت در استان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه، شاخصترین دستاوردهای دولت در حوزههای سهگانه این اداره کل به نمایش گذاشته خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان افزود : حضور سازمانها و دستگاههای اجرایی در نمایشگاه هفته دولت ۱۴۰۴ فرصتی برای معرفی خدمات و دستاوردهای دولت به مردم و تبیین اقدامات انجامشده در دولت چهاردهم است.
وی با بیان اینکه این نمایشگاهها فضایی برای تعامل شهروندان با مسئولان و سازمانها فراهم میکند تا از فعالیتهای دستگاههای اجرایی آگاه شوند گفت : ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان نیز در نمایشگاه امسال و در کنار سایر دستگاههای اجرایی، دستاوردهای خود در حوزههای تخصصی را در فضایی به مساحت ۹۰ متر مربع به نمایش خواهد گذاشت.
جوروند افزود : نمایش آخرین فعالیت معاونتهای ادارهکل در حوزهای سهگانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و دستاوردهای این حوزهها در قالب فیلم، کتابچه و بروشور، برگزاری نشستهای خبری با مضمون فعالیتهای یکساله ادارهکل میراثفرهنگی، معرفی ظرفیتهای مجموعهداری خوزستان، معرفی مراکز و تأسیسات اقامتی تأسیسشده در دولت چهاردهم، معرفی طرحهای عمرانی میراثفرهنگی، معرفی طرحهای گردشگری، معرفی تولیدات و رشتههای صنایعدستی شاخصی که مهر اصالت ملی ملی و بینالمللی کسب کردهاند از جمله کپو، سفال و چرم، فیروزه و...، اجرای کارگاههای زنده آموزشی در رشتههای مختلف صنایعدستی، اجرای کارگاههای زنده مرمت اشیا و بناهای تاریخی و همچنین اجرای برنامههای فرهنگی، گروههای آئینی و موسیقی زنده ، از مواردی هستند که غرفه ادارهکل میراثفرهنگی خوزستان در این نمایشگاه ارائه خواهد داد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با دعوت از عموم شهروندان برای بازدید از غرفه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان گفت: شهروندان از سوم تا هفتم شهریورماه جاری هرشب از ساعت ۱۸ تا ۲۲ میتوانند با مراجعه به محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اهواز، سالن خلیجفارس، از غرفه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان دیدن کنند.
نمایشگاه هفته دولت ۱۴۰۴، توسط ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری خوزستان و با مشارکت تعدادی از دستگاههای اجرائی، سازمانها و شرکتهای استان با هدف اطلاعرسانی خدمات و دستاوردهای یکساله دولت چهاردهم در خوزستان برگزار میشود.