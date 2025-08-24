امینه اردوغان همسر رئیس جمهور ترکیه طی نامه‌ای به ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور آمریکا از او خواست، از نخست وزیر رژیم صهیونیستی قویا بخواهد به فاجعه انسانی در غزه پایان دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، امینه اردوغان در نامه خود به ملانیا ترامپ نوشت که در او احساس وجدان حساس نسبت به مسائل جاری را مشاهده کرده و این حس انسانی در پیام پیشین ترامپ به رئیس‌جمهور روسیه نیز مشهود بوده است.

امینه اردوغان از ملانیا ترامپ خواسته است همان‌گونه که در اوکراین ابتکار عمل داشته است، به بحران انسانی در غزه اهتمام بورزد.

گفتنی است در جریان نشست آلاسکا بین ترامپ و پوتین، ملانیا نامه‌ای به پوتین نوشت و از او خواست به جنگ در اوکراین پایان دهد.