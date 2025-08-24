فاز دوم پروژه خلیج فارس شامل آبرسانی و تقویت فشار شبکه آب شرب شهرک مهاجرین به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر آبفا منطقه دزفول اظهار کرد: فاز دوم پروژه خلیج فارس به منظور تقویت فشار شبکه آب شرب شهرک مهاجرین شامل یک حلقه چاه و خط انتقال دو کیلومتری است.

حسین سعادتی فر با قدردانی از پیگیری‌های نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی و فرماندار ویژه شهرستان در راستای اجرای این پروژه مهم، افزود: فاز دوم پروژه خلیج فارس ظرفیت تولید سه هزار و ۵۰۰ هزار مترمکعب آب در شبانه‌روز را دارد.

مدیر آبفا منطقه دزفول با بیان اینکه این پروژه با همکاری مشترک شرکت آب و فاضلاب و سازمان آب و برق خوزستان اجرا شده است، یادآور شد: پروژه خلیج فارس با اعتبار یک هزار میلیارد ریال شامل دو فاز مجزا بوده که در مجموع شامل احداث دو حلقه چاه با ظرفیت هفت هزار متر مکعب در روز و هفت کیلومتر خط انتقال است.

سعادتی فر عنوان کرد: فاز نخست این پروژه شامل یک حلقه چاه با ظرفیت تولید سه هزار و ۵۰۰ متر مکعب آب در شبانه روز و پنج کیلومتر خط انتقال آب با هدف تقویت شبکه فشار آب شهرک حسین کلولی سال گذشته وارد مدار بهره برداری شده است.

وی بیان کرد: امسال برای پروژه آبرسانی به مناطق واقع در جاده شوشتر شامل مهاجرین، حسین کلولی، سیاه منصور و سرسرباز صرفاً ۴۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده بود، اما با پیگیری‌های دکتر پاپی زاده این رقم به یک هزار میلیارد ریال اعتبار افزایش یافت که جای قدردانی دارد.