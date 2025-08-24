به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امام جمعه شهرستان مارگون گفت: این کاروان برای سومین سال متوالی با شرکت بیش از هزار نفر از ارادتمندان و عاشقان آن امام رئوف مسیر ۱۵ کیلومتری شهر مارگون تا حرم امام زادگان بی بی خاتونین (س) پیمودند.

حجت الاسلام خواجه پور افزود: در طول مسیر محبان اهل بیت علیهم السلام در سوگ شهادت امام غریب به سوگواری پرداختند و با برپایی موکب‌ها و پخش نذری ارادت خود را به خاندان پیامبر (ص) نشان دادند.

دبیر جبهه فرهنگی و مردمی انقلاب اسلامی استان هم در این همایش پیاده روی گفت: این حرکت فرهنگی به همت فعالان مذهبی و امام جمعه محترم مارگون چندسالی است که در حال برگزاری است و این همایش پیاده روی فرصتی است که مردم ارادت خود را به خاندان اهل بیت علیهم السلام نشان دهند.

ستار هدایت خواه افزود: این گونه حرکت‌ها فرصت بسیار خوبی است که نوجوانان و جوانان از سبک و سیره زندگی ائمه الگوبرداری کنند و راهنمایی‌های آنان را در مسیر زندگی خود بکار گیرند.