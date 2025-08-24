برگزاری پیاده روی دوست داران امام رضا (ع) در شهرستان مارگون
کاروان پیاده روی محبان امام رضا (ع) شهرستان مارگون مسیر مصلای این شهر تا حرم امامزادگان بی بی خاتونین (س) را پیاده طی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه شهرستان مارگون گفت: این کاروان برای سومین سال متوالی با شرکت بیش از هزار نفر از ارادتمندان و عاشقان آن امام رئوف مسیر ۱۵ کیلومتری شهر مارگون تا حرم امام زادگان بی بی خاتونین (س) پیمودند. حجت الاسلام خواجه پور افزود: در طول مسیر محبان اهل بیت علیهم السلام در سوگ شهادت امام غریب به سوگواری پرداختند و با برپایی موکبها و پخش نذری ارادت خود را به خاندان پیامبر (ص) نشان دادند. دبیر جبهه فرهنگی و مردمی انقلاب اسلامی استان هم در این همایش پیاده روی گفت: این حرکت فرهنگی به همت فعالان مذهبی و امام جمعه محترم مارگون چندسالی است که در حال برگزاری است و این همایش پیاده روی فرصتی است که مردم ارادت خود را به خاندان اهل بیت علیهم السلام نشان دهند. ستار هدایت خواه افزود: این گونه حرکتها فرصت بسیار خوبی است که نوجوانان و جوانان از سبک و سیره زندگی ائمه الگوبرداری کنند و راهنماییهای آنان را در مسیر زندگی خود بکار گیرند.