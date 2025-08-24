نماینده مردم کرج فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی گفت:متوسط بارندگی ایران طی یک دهه گذشته به حدود ۲۳۰ میلی‌متر رسیده که به‌مراتب پایین‌تر از میانگین جهانی است و کاهش نزولات آسمانی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ علیرضا عباسی با تأکید بر ضرورت نگاه آینده‌نگر به منابع آبی کشور گفت: مدیریت آب باید بر اساس شرایط اقلیمی و روند افزایشی جمعیت تدوین شود، متوسط بارندگی ایران طی یک دهه گذشته به حدود ۲۳۰ میلی‌متر رسیده که به‌مراتب پایین‌تر از میانگین جهانی است و کاهش نزولات آسمانی را نشان می‌دهد.

وی حجم کل بارش سالانه کشور را حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب اعلام کرد و افزود: از این میزان تنها ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در بخش‌های کشاورزی، شرب، صنعت و فضای سبز مصرف می‌شود و مابقی به دلیل تبخیر و روان‌آب‌های سطحی هدر می‌رود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه تقاضای آب به دلیل رشد جمعیت، توسعه صنعت و کشاورزی رو به افزایش است، گفت: باید حکمرانی صحیح در حوزه آب اعمال شود و برنامه‌های توسعه‌ای با پیوست جمعیتی و اقلیمی تعریف شوند.

عباسی با تأکید بر بازچرخانی آب‌های خاکستری و فاضلاب در بخش صنعت تصریح کرد: بازچرخانی علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف، می‌تواند به توسعه صنایع نیز کمک کند، در حوزه کشاورزی نیز با توجه به محدودیت‌های آبی، باید کشت محصولات سازگار با کم‌آبی و استفاده از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد افزود: حدود ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که تاکنون تنها ۲۰ درصد آنها مسدود شده است؛ مقاومت‌های اجتماعی مانع اصلی انسداد بوده و لازم است بسته‌های تشویقی و تنبیهی برای مدیریت بهتر این بخش تدوین شود.

عباسی خاطرنشان کرد: تکالیف مشخصی در برنامه هفتم توسعه برای ارتقای بهره‌وری منابع آبی تعیین شده و انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از آنها در پایان این برنامه محقق شود.