صادرات بیش‌از ۵ میلیون دلار میگو از استان بوشهر

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: در ۴ ماه نخست امسال یک‌هزار و ۶۴۱ تن میگو به ارزش ۵ میلیون و ۱۸۷ هزار دلار از این استان به کشور‌های مختلف صادر شده است.