صادرات بیشاز ۵ میلیون دلار میگو از استان بوشهر
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: در ۴ ماه نخست امسال یکهزار و ۶۴۱ تن میگو به ارزش ۵ میلیون و ۱۸۷ هزار دلار از این استان به کشورهای مختلف صادر شده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمدحسن رهنما با گرامیداشت هفته دولت به نظارت ویژه دامپزشکی بر محصولات صادراتی و نحوه فعالیت مراکز مربوط اشاره کرد و گفت: برای صادرات محصولات دام و آبزی، داشتن کد ویژه صادراتی الزامی است و در این راستا در بازرسی و ممیزی مستمر کارشناسان دامپزشکی تعداد ۸۱ مرکز صنایع وابسته به دام، طیور و آبزیان اعم از شرکتهای فرآوری آبزیان، کشتارگاه طیور و کارخانه تولید خوراک آبزیان موفق به دریافت کد صادراتی شدند.
وی به میزان صادرات میگو در ۴ ماه نخست امسال اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار گمرک استان بوشهر، در این مدت یکهزار و ۶۴۱ تن میگو به ارزش ۵ میلیون و ۱۸۷ هزار دلار به کشورهای مختلف صادر شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر نظارت بهداشتی بر اماکن تولید و عرضه فرآوردههای خام دامی در یکسال اخیر را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: در سراسر استان با نظارت بهداشتی مستمر گروههای نظارتی دامپزشکی، ۴۶ هزار و ۸۶۳ بازدید از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی پروتئینی و ۳ هزار و ۱۵۱ مورد بازدید از صنایع وابسته دام انجام شده است.
وی همچنین به نظارت مستمر بر کشتارگاههای دام و طیور استان اشاره و اضافه کرد: در یک سال اخیر بر کشتار ۱۹ هزار ۴۵۶ رأس دام و ۱۵ میلیون و ۳۹۸ هزار ۸۸ قطعه طیور نظارت بهداشتی و شرعی صورت گرفته است.
به گفته رهنما، دامپزشکی استان بوشهر با تشدید بازرسیها، ارتقا سلامت محصولات پروتئینی را هدف قرار داده و سلامت سفره غذایی مردم را در تمام مراحل تولید تا عرضه مورد پایش و صیانت قرار داده است.