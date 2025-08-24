تئاتر مسیح عاشورا به مدت پنج شب در فریمان به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول پیگیری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فریمان گفت: تئاتر مسیح عاشورا به مناسبت آخر صفر توسط گروه هنری میثاق هنرهای نمایشی در محل سالن شهید مطهری بر روی صحنه رفت.

هادی دادخواه افزود: این نمایش به منظور ترویج فرهنگ عاشورا و بررسی ابعاد مختلف آن برگزار شد و با استقبال خوب تماشاگران مواجه شد.

دادخواه گفت: این نمایش به فتنه انگیزی های یهود از دوران حضرت موسی و تا حادثه عاشورا پرداخته است.

به گفته دادخواه این تئاتر به کارگردانی عرفان حلمی دانشجوی بازیگری تئاتر و با حضور ۶۵ هنرمند به مدت ۵ شب اجرا شد.