در ایام پایانی ماه صفر شیعیان پاکستان در شهر‌های مختلف از جمله اسلام‌آباد، لاهور و کراچی با برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری سالروز رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) را گرامی داشتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، شهر‌های مختلف پاکستان از جمله اسلام‌آباد، لاهور و کراچی در دو روز گذشته شاهد مراسم عزاداری و دسته‌جات سینه‌زنی و نوحه‌خوانی بود.

شیعیان با حضور در مساجد و حسینیه‌ها، به یاد پیامبر اسلام (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) مجالس روضه برگزار کرده و اشک ماتم ریختند.

در بسیاری از مناطق، تشییع نمادین سبط اکبر پیامبر حضرت امام حسن (ع) برگزار شد و عزاداران مظلومیت آن حضرت را بازآفرینی کردند. گزارش‌ها حاکی است که نیرو‌های امنیتی برای تأمین آرامش مراسم در آماده‌باش بودند و عزاداری‌ها با حضور گسترده اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان و خانواده‌ها در فضای سراسر معنوی و سوگوارانه برگزار شد.