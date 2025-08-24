احیای دو واحد تولیدی در شهرستان نقده
برابر برنامهها و سیاستهای سرمایهگذاری ۲ واحد تولیدی راکد در شهرستان نقده احیا و مجدداً به چرخه تولید بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان نقده از احیای دو واحد تولیدی راکد در شهرستان نقده خبر داد و افزود: برابر برنامهها و سیاستهای سرمایهگذاری برابر شعار سال سرمایهگذاری برای تولید، ۶ واحد راکد در شهرستان نقده در دستور کار قرار گرفت که هم اکنون شاهد احیای دو واحد در شهرستان میباشیم.
محمد قلندری احیای واحدهای تولیدی راکد را جام بخشیدن به تولید دانست و افزود: واحدهای تولیدی احیا شده زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش درآمد سرانه مردم میشود، با احیای واحد تولیدی تولیدی صفحه تاپس و بستهبندی صنایع غذایی ضمن سرمایهگذاری ۴۰ میلیارد تومانی، زمینه اشتغال برای ۳۰ نفر به صورت مستقیم نیز مهیا شده است.
شهرستان نقده دارای ۶۷ واحد تولیدی است که از این تعداد ۱۱ واحد راکد وده و ۶ واحد در دستور کار احیا میباشد.