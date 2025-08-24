به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ استاندار لرستان در پیامی فرا رسیدن هفته دولت و روز کارمند را تبریک گفت.

در پیام سید سعید شاهرخی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دوم شهریور و هفته دولت؛ یادآور شهیدان والامقام «رجایی» و «باهنر» اسوه‌های مجاهد، ساده زیستی و خدمت بی منت است. شهدایی که همواره به‌ عنوان الگوهای شایسته انقلابی و در کسوت خدمتگزاری به ایران اسلامی و عمل به آرمان‌های انقلاب، در تاریخ این سرزمین جاودانه هستند.

در حقیقت این هفته نمادی از وحدت، همبستگی و اقتدار این نظام است که باید با تلاش، همدلی و اهتمام هر چه بیشتر مدیران و مسئولین و با بهره گیری از ظرفیت‌های عظیم خدادای و انسانی این سرزمین، گامی موثر در جهت آبادانی و رشد هرچه بیشتر آن برداشت.

این انقلاب که ثمره خون پاک شهدا و تلاش خادمان بی ادعاست، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند خدمات شایسته و خالصانه مسئولان و کارکنان بخش‌های مختلف است تا در برابر فتنه انگیزی و سیاه‌نمایی‌های دشمنان، با گام‌های بزرگ، تکریم ارباب رجوع و خدمت بی‌منت، زمینه را برای رضایت همه جانبه مردم که صاحبان واقعی این انقلاب هستند، فراهم نماید.

امروز ما نیز در دولت وفاق ملی با پایبندی به آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، شهیدان والامقام و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) راه خدمت و تلاش برای توسعه و پیشرفت لرستان همیشه در صحنه را در پیش گرفتیم تا پاسخگوی اعتماد و استقامت مردم این دیار باشیم.

بی‌شک طی این مسیر بدون همکاری مدیران و کارمندان عزیز که سرمایه انسانی عظیم استان هستند، محقق نخواهد شد.

اینجانب ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت؛ روز کارمند را به همه ی مدیران و کارمندان پرتلاش و متعهد کشور و استان لرستان تهنیت گفته و برای دولتمردان دولت چهاردهم، دوام توفیقات در عرصه خدمت‌رسانی به مردم را مسألت می‌نمایم.