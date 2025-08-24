تیم میکس تفنگ ۱۰ متر نوجوانان با ترکیب نازنین زهرا عبدالهی و محمدمهدی طهماسبی از البرز موفق به کسب مدال برنز آسیا شد.

در پایان دور مقدماتی تیم میکس ایران با ترکیب تیراندازان البرزی، نازنین زهرا عبدالهی و محمد مهدی طهماسبی، در جایگاه جایگاه سوم قرار گرفت و راهی دیدار رده‌بندی شد.

تیم کشورمان برای کسب نشان برنز به مصاف ازبکستان رفت و با برتری ۱۶ بر ۴ برابر این تیم بر سکوی سوم ایستاد و یازدهمین مدال ایران را کسب کرد.