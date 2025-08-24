تاریخ سازی تیم البرز در مسابقات قهرمانی آسیا
تیم میکس تفنگ ۱۰ متر نوجوانان با ترکیب نازنین زهرا عبدالهی و محمدمهدی طهماسبی از البرز موفق به کسب مدال برنز آسیا شد.
در پایان دور مقدماتی تیم میکس ایران با ترکیب تیراندازان البرزی، نازنین زهرا عبدالهی و محمد مهدی طهماسبی، در جایگاه جایگاه سوم قرار گرفت و راهی دیدار ردهبندی شد.
تیم کشورمان برای کسب نشان برنز به مصاف ازبکستان رفت و با برتری ۱۶ بر ۴ برابر این تیم بر سکوی سوم ایستاد و یازدهمین مدال ایران را کسب کرد.
همچنین در بخش پسران نیز محمدمهدی طهماسبی بر سکوی دوم تفنگ ۱۰ متر نوجوانان ایستاد، او با ثبت امتیاز ۶۲۸.۵ به عنوان تیرانداز نخست راهی فینال شد در فینال این مسابقات، طهماسبی پس از تیراندازی از هند بر سکوی دوم ایستاد و تیرانداز دیگری از هند نیز سوم شد.