با حضور نماینده ولی فقیه در استان؛
معرفی مسئول بنیاد فرهنگی مهدوی (عج) شهرستان چرام
مسئول بنیاد فرهنگی مهدوی (عج) شهرستان شهرستان چرام معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، با حضور نماینده ولی فقیه در استان و مسئول بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام حکمتالله مرادیان بعنوان مسئول بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) در شهرستان چرام معرفی شد.
مسئول بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان در این مراسم گفت: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) در سطح کشور و استان زیر نظر نماینده ولیفقیه اداره میشود و در شهرستانها نیز فعالیتهای آن با محوریت و نظارت امام جمعه هر منطقه پیگیری میشود.
حجتالاسلام علی صالح موسوی اعظم افزود: هدف اصلی این بنیاد، ترویج و تعمیق فرهنگ مهدویت، گسترش فعالیتهای فرهنگی و آموزشی در زمینه معارف مهدوی و زمینهسازی برای تربیت نسل منتظر است.
گفتنی است، حجتالاسلام مرادیان پیش از این نیز در حوزههای مختلف فرهنگی و مذهبی شهرستان چرام فعالیت داشته است.