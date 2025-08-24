به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده مردم شهرستان‌های همدان و فامنین در مجلس در دیدار با محسن احمدی از جانبازان ۸ سال دفاع مقدس گفت: قدردانی از جانبازان و شهدا نیازمند برگزاری یادواره‌ها و تکریم خانواده شهدا، زنده نگاه داشتن یاد و خاطره آنها، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و حضور در مراسم‌هایی است که به منظور ادای احترام به این عزیزان برگزار می‌شود.

عباس صوفی با تأکید بر بهره مندی جانبازان از امکانات ورزشی و رفاهی افزود: می‌توان با ترویج ارزش‌های شهادت و ایثار و تحقق اهداف شهدا در جامعه، قدردانی عملی خود را به این دلاور مردانی که از جان و جسم و توان خود برای حفظ امنیت و اقتدار کشور مایه گذاشتند، نشان دهیم.

در این دیدار، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان هم حضور داشت.