سه بانوی هندبالیست قمی به اردوی تیم ملی بزرگسالان فراخوانده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کادر فنی تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران از 28 بانوی هندبالیست برای حضور در مرحله دوم اردوی این تیم دعوت کرد، که براساس آن ”فاطمه خلیلی بهفر“، “نسترن گودرزیفراهانی“ و “زهرا فتوتی“ سه هندبالیست قمی دعوت شده به این اردو هستند.
این مرحله از تمرینات آمادهسازی بانوان ملیپوش هندبالیست از فردا به میزبانی تهران آغاز می شود و تا نهم شهریور ادامه دارد.
تیم ملی هندبال برای حضور در مسابقات جهانی آماده میشود.