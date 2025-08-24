آذربایجان غربی سوگوار عالم آل محمد
با برپایی آئین های سوگواری؛آذربایجان غربی در سالروز شهادت امام رضا(ع) اشک ماتم ریخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛مردم مناطق مختلف استان از شب گذشته تا کنون با برپایی دستجات عزاداری در مساجد شهری و روستایی استان و برگزاری آیینهای سوگواری در خیابانهای اصلی شهر در سوگ شهادت امام رضا (ع) اشک ماتم ریخت.
در روزهای پایانی ماه صفر و سالروز شهادت امام رضا (ع)، بیرقهای سیاه در بسیاری از معابر شهرهای استان و حتی روستاها به ویژه در ارومیه برافراشته شده و علمهای سیاه نیز بر سر در منازل دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در جای جای شهرها دیده میشود.
آری... داغ مشهدالرضا در آخرین روز از ماه صفر، سنگین است و چه مرهمی شفابخشتر از آرامش کوی و حریم قدسی اش.
