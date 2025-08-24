گندمکاران استان مرکزی، ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وجه که بیش از ۸۰ درصد مطالبات است را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وجه خرید گندم به کشاورزان استان مرکزی پرداخت شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی با بیان اینکه کل مطالبه کشاورزان سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است، گفت: این میزان مبلغ پرداخت شده شامل بیش از ۸۰ درصد مطالبات گندمکاران استان است که تسویه شد.

غلامرضا ملکی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۶۷ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، افزود: خرید گندم در استان تا پایان شهریور ادامه داشت و میزان قطعی حجم خرید اعلام می‌شود.

او گفت: میزان تولید گندم امسال با اینکه نسبت به پارسال کمتر است، اما کفاف نیاز مردم استان را می‌دهد و با خرید و اختلاط با گندم وارداتی کیفیت آن افزایش می‌یاید.

ملکی افزود: امسال بیش از ۱۸ هزار کشاورز گندم خود را به اداره غله استان فروختند.