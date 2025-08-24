



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ عصر امروز، محمد آشوری استاندار هرمزگان به همراه اعضای شورای اداری استان، گلزار شهدا را گلباران و عطر افشانی کردند.

استاندار هرمزگان پس از مراسم گلباران گفت، در هفته دولت امسال،۹۳۴ طرح عمرانی و زیرساختی در هرمزگان یا به بهره داری می‌رسد و یا عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

به گفته محمد آشوری ۱۳۱ همت هزینه طرح‌های هفته دولت در استان هرمزگان است.