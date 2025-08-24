پخش زنده
در نخستین روز هفته دولت، گلزار شهدای بندرعباس گلباران شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ عصر امروز، محمد آشوری استاندار هرمزگان به همراه اعضای شورای اداری استان، گلزار شهدا را گلباران و عطر افشانی کردند.
استاندار هرمزگان پس از مراسم گلباران گفت، در هفته دولت امسال،۹۳۴ طرح عمرانی و زیرساختی در هرمزگان یا به بهره داری میرسد و یا عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
بیشتر بخوانید؛ برگزاری مراسم عطر افشانی و گلباران گلزار شهدا در بندرعباس
به گفته محمد آشوری ۱۳۱ همت هزینه طرحهای هفته دولت در استان هرمزگان است.