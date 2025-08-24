مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان گفت: با ورود فوری یگان حفاظت میراث فرهنگی، خاکبرداری در محوطه تاریخی اشکفت‌سلمان متوقف شد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جوروند درخصوص توقف خاکبرداری در محوطه تاریخی اشکفت‌سلمان گفت : این اقدام مانع از بروز خسارت‌های سنگین به این اثر ملی شد و مسیر حفاظت علمی و کاوش‌های تازه را هموار کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود : «اشکفت‌سلمان» یکی از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی کشور است و هرگونه فعالیت در این محدوده باید تحت نظر کارشناسان متخصص صورت گیرد. اقدام اخیر شهرداری ایذه در خاکبرداری این محوطه، فارغ از نیت آن، اقدامی غیرقابل قبول بود که می‌توانست خسارات جبران‌ناپذیری بر جای گذارد.

وی با اشاره به ورود سریع یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به منطقه گفت : صبح امروز عملیات متوقف شد و از این پس هرگونه فعالیت در این عرصه تاریخی صرفاً در چارچوب ضوابط حفاظتی و با حضور کارشناسان میراث انجام خواهد شد این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی ما برای صیانت از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی استان است.

جوروند تأکید کرد: وجود سنگ‌نوشته‌های میخی و نقش‌نگاره‌های شاخص دوره عیلام نو در اشکفت‌سلمان، ظرفیت ارزشمندی برای مطالعات علمی و کشفیات تازه دارد. در صورت آغاز کاوش‌های مجدد توسط تیم‌های متخصص، قطعاً شاهد دستاورد‌های مهمی خواهیم بود که ابعاد تازه‌ای از تاریخ ایران باستان را روشن می‌کند.

اشکفت‌سلمان، در یک‌ونیم کیلومتری جاده کمربندی ایذه قرار دارد و در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۷۸ با شماره ثبت ۲۵۹۵ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. این محوطه تاریخی با کتیبه‌ها و سنگ‌نگاره‌هایی از پادشاهان و موبدان ایلامی( یا عیلامی) ، نه‌تنها میراثی ارزشمند برای استان خوزستان بلکه سرمایه‌ای ملی و جهانی محسوب می‌شود.