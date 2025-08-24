به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، روستا‌ها نقش مهمی در ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت دارند؛ با توسعه روستا‌ها می‌توان از میزان مهاجرت آنها کم کرد و به روستا‌ها رنگی تازه بخشید.

طرح هادی یکی از طرح‌هایی است که در راستای بهبود وضعیت فیزیکی روستا‌های کردستان اجرا شده و اجرای آن می‌تواند زمینه کاهش مهاجرت روستاییان به شهر را فراهم کند.

توجه به زیرساخت‌ها در روستا‌ها و تغییر و تحول در چهره روستا می‌تواند با ماندگار کردن روستانشینان حرکت بخش تولید را شتاب بخشد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان در خصوص اجرای طرح هادی در کردستان گفت: این بنیاد در حوزه عمرانی مطالبات اصلی مردم روستا‌ها را تأمین کرده، و یکی از روستایی‌ترین نهاد‌های کشور است.

رسولی گفت: در سال جاری در ۳۳۴ روستای استان با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان طرح هادی اجرا می‌شود.